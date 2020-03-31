السعودية – أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر بتقديم العلاج لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد مجانا.

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين، إن الأمر يشمل جميع المواطنين والمقيمين في كل المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، كما يشمل ذلك مخالفي نظام الإقامة دون أي تبعات قانونية.

ودعا وزير الصحة السعودي الجميع إلى التوجه إلى أقرب منشأة صحية سواء عامة أو خاصة، عند الشعور بأي أعراض، مضيفا: “حكومة خادم الحرمين الشريفين مهتمة بسلامة الجميع، وكل من تظهر عليه أعراض المرض عليه ألا يتردد في التوجه إلى أي منشأة طبية أيا كانت للحصول على الكشف والعلاج في حالة الإصابة لا قدر الله”.

وتابع: “فيروس كورونا فيه تحديات هائلة، ورأينا كيف أن دولا متقدمة لديها خبرات تعاني من تحديات الفيروس، ومن الصعب التنبؤ بما سيحصل في المستقبل جراء الفيروس، وذلك يعتمد على تعاون الجميع والتزامهم، فنحن في مركب واحد، فالالتزام بالتعليمات يساعدنا في السيطرة على الفيروس، لكن لا يمكن القول إنه الآن تحت السيطرة، إذ ما زلنا نعمل بكل اجتهاد وتفان في وزارة الصحة وجميع القطاعات لضمان سلامة الجميع، وأؤكد مرة أخرى على الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية”.

وسجلت في السعودية حسب الإحصائية الأخيرة الصادرة اليوم الاثنين، 1453 إصابة بفيروس كورونا، منها 8 وفيات و115 حالة شفاء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية