ليبيا- أكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا- رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري أن البلاد في حالة طوارئ بنسبة مئة في المئة،لافتاً إلى أن اللجنة لا تستطيع إخفاء المرض في حال وصل لمناطق سيطرة الحكومة الليبية ،مشددا على أهمية التوعية لتجنب وصول المرض وانتشاره رغم انعدام الإمكانيات.

الفريق الناظوري أوضح خلال إجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المنعقد بديوان وزارة الداخلية في منطقة قرنادة بحضور أعضائها وزيري الداخلية والصحة بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف وسعد عقوب أن اللجنة تواصل عملها ليل نهار لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمراكز الطبية رغم عدم استلام اللجنة مليما واحدا حتى الآن.

وثمن وقوف عدد من رجال الأعمال مع اللجنة في توفير عدد لا بأس به من الأدوية والمستلزمات الطبية بسعر التكلفة دون مطالبات مالية في الوقت الراهن.

هذا وحضر الإجتماع مدراء المراكز والمستشفيات والخدمات الطبية في المنطقة الممتدة من المرج غربا وحتى امساعد شرقا بالإضافة إلى فرق التقصي والرصد والمتابعة المعنية بالكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ومتابعة حالات الحجر الصحي والعزل المنزلي للحالات المشتبه بها وحجر تلك التي تأكد إصابتها بالمرض وتتبع مخالطيها.

هذا ويأتي اجتماع اللجنة في منطقة قرنادة ضمن الخطة التي أعدتها للانتشار المكاني بما يكفل السيطرة على منع انتشار الوباء من خلال الوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بالخصوص.