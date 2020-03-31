ليبيا – أجرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام رقم 127 للعام الحالي أمس الإثنين زيارة تفقدية للأماكن المخصصة للحجر الصحي في مستشفى قرنادة العسكري ومستشفى شحات التعليمي للدرن و الأمراض الصدرية.

رئيس اللجنة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري إطلع برفقة عضوي اللجنة وزير الداخلية ووزير الصحة على التجهيزات التي أجريت للمستشفيين وفقاً لأعلى مستوى خاصة فيما يتعلق بأسرة العناية الفائقة الشاملة لأجهزة #التنفس_الصناعي وكل ما تحتاجه من كماليات.

وتجولت اللجنة في أقسام الإيواء التي ضمت العديد من الأسرة واستمعت لشروح وافية حول هذه التجهيزات المقامة لإجراء الحجر الصحي في حال استلزم استخدامه للإيواء بسبب فايروس كورونا المستجد.

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