ليبيا – أكدت بلدية طرابلس المركز في بياناً لها أمس الاثنين أنها لم تستلم حتى تاريخ اللحظة أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي تم الإعلان عنها من قبل المجلس الرئاسي بتاريخ الـ17 من شهر مارس الجاري لمواجهة تباعات إنتشار جائحة فيروس كورنا (COVID19).

البلدية وفي خطاب موجه لمواطنيها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أوضحت أن الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة من قبل البلدية في تسيير الأعمال وتقديم الخدمات تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي.

وأشارت بلدية طرابلس المركز إلى أن مخاطبتها تأتي عملاً بمبدأ الشفافية ومن واقع المسؤولية الملقاة على عاتقها وإيصال الصورة لكافة المواطنين.