ليبيا – قال عميد بلدية مسلاتة هشام سويدان إن مطالب البلديات بإقالة وزير الصحة ووكيله جاءت لتقصيرهما في أداء عملهما بمكافحة انتشار كورونا.

سويدان وفي تصريح لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الاثنين طالب المجلس الرئاسي بتنفيذ وعوده بصرف الميزانيات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتنفيذ مقر للحجر الصحي للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.

وأوضح أنه شُكلت لجنة عليا لمكافحة فايروس كورونا وقد تكاتفت الجهود في البلدية لمجابهة هذا الوباء رغم أن البلدية لم تستلم أي شيء من المجلس الرئاسي لا تجهيزات ولا معدات طبية ولا سيارات.

وأضاف سويدان أن البلدية تمتلك جهازين فقط للكشف أحدهما عاطل،مشيراً إلى أنه اُشتبه في حالتين يوم أمس الاثنين في البلدية وأخدت منهم العينات المطلوبة التي أحيلت للطب المرجعي في طرابلس وكانت نتيجتهما سلبية،