ليبيا – وجه عميد بلدية مصراتة كتاب إلى آمر الكلية الجوية مصراتة مطالباً خلاله بتجهيز مقر المستشفى الإيطالي الإيوائي ليكون نقطة للحجر الصحي للعائدين من الخارج.

عميد بلدية مصراتة أشار في نص الكتاب إلى أن مطلبه جاء بناء على وجود مجموعة من الليبيين العالقين في الخارج وبالدرجة الأولى في تونس وتركيا وبعض الدول الأخرى منهم جرحى وأصحاب أمراض مزمنة.

وأكد على أنه يجب إتخاذ الإجراءات العاجلة والإستعداد لعودتهم وفق الإجراءات الوقائية الموصى بها من المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبعد مخاطبة وزارة الصحة بالخصوص لتتولى اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمواصلات لتأمين عودتهم.