 بمشاركة سفن حربية وأقمار صناعية.. الإتحاد الاوروبي يعلن إنطلاق عملية عسكرية لمنع وصول السلاح بحراً إلى ليبيا – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في البحر المتوسط تحت إسم (إيرني) لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوضح بأن العملية ستستعمل السفن الحربية والأقمار الصناعية لتنفيذ المهمة ، مضيفاً بأنهم سيحاربون أيضا تهريب النفط والاتجار بالبشر.

وأكد ميشيل في ختام حديثه بأن إنطلاق هذه العملية سيكون خطوة من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا ، مبيناً بأنهم ملتزمون بدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لوضع إحتياجات الشعب الليبي في المقام الأول.