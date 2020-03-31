تونس – أعلنت وزارة الصحة التونسية، فجر الثلاثاء ، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 362 حالة بعد تسجيل 50 إصابة جديدة.

جاء ذلك في بيان للصحة التونسية أكدت فيه أن عدد الوفيات وصل 10 .

وأضافت الصحة التونسية أنه “في إطار المتابعة الحينية للوافدين ( من الخارج) تمّ إلى حد الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و 29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف و 462 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية”.

وتابعت أن عدد الوفيات بلغ 10 أشخاص 3 منهم في ولاية صفاقس (جنوب) ووفاة واحدة في كل من الولايات التالية: سوسة ( شرق) ، وأريانة (شمال العاصمة) ، والكاف (شمال غرب) ، والمهدية ( شرق) ، وتطاوين ( جنوب)، و بنزرت (شمال)، وباجة ( شمال غرب).

وأشارت الصحة التونسية أن “التطور في الوضع الوبائي (في توس) يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من الكورونا “.

سكاي نيوز