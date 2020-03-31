دبي – اكد ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة “طيران الإمارات”، وإنها ستضخ رأسمال جديد في الشركة، لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

وأضاف الشيخ حمدان في تغريدة على تويتر: “حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات، في هذا الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة”.

وتابع: “سنعلن عن الإجراءات ومزيد من التفاصيل في وقت لاحق”.

وأدى تفشي فيروس “كورونا” إلى الإطاحة بقطاعات اقتصادية عالمية، وزاد من الضغوط على قطاعات حيوية كالنقل الجوي وشركات الطيران – التي كانت تعاني أصلاً قبل ظهور المرض – مما سيسرع وتيرة إفلاس بعض الشركات.

وزادت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية بنسبة قاربت 85 بالمئة ببعض الشركات، وبدأت شركات الطيران في تسريح فوري للعمالة أو خفض بالمرتبات، وسط حالة الرعب التي ينشرها “كورونا”.

ومطلع مارس/آذار الجاري، طلبت شركة “طيران الإمارات”، من موظفيها الحصول على إجازة، في إطار تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وتأثيره على رحلات الطيران حول العالم.

ويعمل بالشركة أكثر من 100 ألف موظف، بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار بنهاية.