الولايات المتحدة – توقع بنك ستاندرد تشارترد، تراجع الطلب اليومي على النفط الخام بمقدار 18.5 مليون برميل يوميا، خلال أبريل/ نيسان المقبل، مدفوعا بالقيود الصارمة على حركة النقل حول العالم.

وذكر البنك في مذكرة بحثية، الثلاثاء، أن “قيود الحركة برا من خلال الحجر المنزلي الإجباري على عديد المناطق والمدن حول العالم، وجوًا من خلال قيود السفر، كانت سببا في ظهور هذا التراجع من الطلب اليومي”.

ومع توسع تفشي فيروس كورونا المستجد، نفذت عديد البلدان حول العالم إجراءات أدت إلى تقليل حركة النقل البري والجوي والبحري، ما تسبب بتراجع الطلب وتزايد المعروض العالمي على الخام.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 790 ألفا، توفي منهم نحو 38 ألفا، فيما تعافى حوالي 166 ألفا.

وقدر البنك تراجع الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 5.43 ملايين برميل يوميا كمتوسط خلال 2020، ليبلغ متوسط الطلب اليومي 94.6 مليون برميل.

وزاد: “تشير التوقعات إلى فائض عالمي للنفط الخام في الأسواق بمقدار 21.8 مليون برميل يوميا في أبريل القادم، و19.8 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار 2020”.

ونتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط الخام، توقع البنك بلوغ متوسط سعر خام برنت 23 دولارا خلال الربع الثاني 2020.

وبحلول الساعة (09:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 3.26 بالمئة أو 86 سنتا، إلى 27.31 دولارا للبرميل.

الأناضول