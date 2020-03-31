ليبيا – شدد وزير الصحة بالحكومة الليبة سعد عقوب على كافة أقسام مصارف الدم بالمستشفيات ومصارف الدم المركزية بضرورة الاستمرار بتكثيف دعوتها للتبرع بالدم تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية وللتأكيد على الدور الفاعل للفرد في مساندة المؤسسة في خدمة المجتمع في ظل الظروف الطارئة التي تجتاح العالم بسبب سرعة تفشى وانتشار فيروس كورونا (كوفيد19) .

وزير الصحة أكد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوازرة على كافة مصارف الدم بالبلاد علي إعداد مخزون كافي للتعامل مع هذه الجائحة وذلك خلال الساعات المسموح بها للتجوال.

ونوّه إلى ضرورة العمل على منع التجمعات و اعدد حملات التبرع بالدم من خلال التنقل لبعض الجهات والمؤسسات او تحديد الأعداد بحيث لا يتم تواجد أعداد كبيرة منهم خلال نفس الوقت وذلك تماشياً مع قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19) و لتلافي أي انخفاض في مخزون وحدات الدم .

وأشار إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصه على سلامة المواطنين وعلي أهمية اتباع تنفيذ طرق و اجراءات السلامة خلال التبرع بالدم وفق اشتراطات ومقاييس الوقاية الصحية لضمان عدم انتقال الفيروس كمنع القادمين من السفر بالتبرع بالدم لمدة 28 يوم (بعد العودة) وكذلك منع المخالطين للشخص المصاب بالفيروس لمدة 28 يوم كما يمنع المصابين بالفيروس لمدة 3 شهور (بعد الشفاء) من التبرع.

كما طالب كافة المتبرعين وخاصة لمن ظهرت عليه أعراض الحمى أو عدوى الجهاز التنفسي بضرورة تجنب زيارة مصارف و بنوك الدم أو مواقع حملات التبرع بالدم خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه على كافة أقسام ومصارف الدم بضرورة الابقاء على مخزون كافي من الدم لضمان الاستجابة القصوى للحالات المستعجلة والتي تتطلب نقل الدم إليها بصورة سريعة دون انتظار أو بحث عن متبرع فوري لإنقاذ الحالات الطارئة خصوصاً تلك الفئات النادرة والتي قد لا يتوفر البديل لها في كل الظروف لعدم تطابق فئات الدم.