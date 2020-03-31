الولايات المتحدة – أفادت وكالة “رويترز” امس الاثنين، بأن عقود الخام الأمريكي زادت خسائرها، حيث هبطت بواقع 10 بالمئة إلى 19.35 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق انخفض سعر برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.77% إلى 20.77 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار النفط اليوم بشكل ملحوظ، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأظهر موقع “بلومبرغ”، أن سعر برميل مزيج “برنت” هبط بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.54% إلى 23.55 دولار للبرميل.

بالإضافة للتداعيات المرتبطة بكورونا تواجه أسعار النفط ضغطا من احتمال زيادة معروض النفط في الأسواق، وذلك بعد فشل دول تحالف “أوبك+” في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020.

يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

وقال سعد رحيم، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع إن الطلب على النفط قد يهبط بأكثر من 30 مليون برميل يوميا في أبريل، في ظل تراجع حاد للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، ويعادل ذلك حوالي ثلث الاستهلاك العالمي اليومي.

وقدر رحيم التخفيضات في استهلاك مصافي التكرير حول العالم للخام عند حوالي 7 و8 ملايين برميل يوميا، لكنه يتوقع أن ترتفع إلى 12 أو 13 مليون برميل يوميا في الأسبوعين أو الأسابيع القليلة القادمة مع تراجع حركة انتقال الأفراد والبضائع.

وصرح بأن انتاج النفط الأمريكي من المنتظر أن يهبط، لأن شركات النفط الصخري، على العكس مما حدث أثناء انهيار الأسعار في 2014، فقدت الفرصة لجمع أموال من أسواق الدين أو أسواق الأسهم.

المصدر: رويترز