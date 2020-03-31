لندن – يمكن أن يؤدي تناول الغريب فروت مع بعض الأدوية والعقاقير إلى عواقب وخيمة على الصحة قد تصل إلى الوفاة.

ويفيد موقع صحيفة SasaPost، بأن الكثيرين يتناولون الغريب فروت لفائدته واحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية وكذلك لقلة السعرات الحرارية التي يعطيها للجسم، مع أنهم يتناولون أدوية وعقاقير معينة لعلاج مرض ما، دون أن يدركوا أن هذا قد يلحق أضرارا كبيرة بحالتهم الصحية.

وبالطبع، يحتوي عصير الغريب فروت على الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة للجسم، وكذلك مواد نشطة أخرى مثل فورانوكومارين، التي تعطل عمل إنزيم البسيتوكروم P45. هذا الإنزيم ينظم تركيز الأدوية والسموم في الدم. وعندما يعطل هذا الإنزيم تتراكم المواد الفعالة للأدوية في الجسم بكميات خطرة على الصحة والحياة. أو بالعكس يسبب انخفاض فعالية الأدوية نتيجة انخفاض تركيز المادة الفعالة في الدم.

وتشير الصحيفة إلى أن “تناول كوب واحد من عصير الغريب فروت أو حبة غريب فروت واحدة، يمكن أن يكبح نشاط الإنزيمات في الجسم مدة تصل إلى 24 ساعة. أي أن تناول الغريب فروت أو عصيره قبل أوبعد تناول الدواء بساعة أو أكثر لا معنى له”.

ويؤثر الغريب فروت في نحو 50 نوعا من الأدوية والعقاقير المخصصة لعلاج أمراض معينة، معظمها يتطلب مراعاة الجرعة ووقت تناولها. ومع ذلك بسبب الحاجة إلى الالتزام بنظام غذائي صحي، يضيف بعض المرضى هذا النوع من الحمضيات إلى غذائه اليومي.

وقد كشف مؤلفو هذه الدراسة قائمة بالأدوية والعقاقير التي لا ينصح بتناول الغريب فروت معها. من بينها المخفضة لمستوى الكوليسترول في الدم والأدوية الخاصة في علاج الخفقان ومسكنات الألم، وأدوية تستخدم لتخفيض مستوى ضغط الدم ومضادات الهستامين، والأدوية المضادة للسرطان والأدوية المحتوية على الإستروجين بما فيها حبوب منع الحمل وكذلك الفياغرا.

وبعكسه تظهر لدى الشخص أعراض جانبية مثل اضطراب عمل القلب وحتى السكتة القلبية المفاجئة، والجلطة الدموية وتضرر الكلى، وإصابة نخاع العظم وتلف الألياف العضلية.

لذلك ينصح الخبراء بالاهتمام بالنظام الغذائي والتأكد من أن الأدوية المستخدمة مع المواد الغذائية لا تشكل أي خطورة على حياتهم.

المصدر: نوفوستي