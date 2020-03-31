ليبيا – حذرت لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب في بياناً لها أمس الاثنين الأجسام الوهمية المسيطرة على ماتبقى من العاصمة ومصراتة بأنه لم يعد أمامهم خيارا إلا التسليم للقوات المسلحة لتقوم بعملها في تأمين البلاد،منوّهةً إلى أن القادم لن يسر هذه الأجسام المتأسلمة.

اللجنة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أضافت:”في الوقت الذي نترحم فيه على شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم طائرات الغزو التركي بمساعدة الخونه وعملاء الأتراك ونثمن عالياً تضحيات ومجهودات أبناء القوات المسلحة من أجل تحرير ما تبقى من أرض الوطن من أذناب القاعدة والأتراك”.

وواصلت:”وفي هذا السياق وبعد مرور السنوات العجاف على شرب بلادنا الحبيبة تحت هيمنة وحكم جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة وسلبهم مقدرات البلاد وجلبهم للمرتزقة عن طريق مطارات مصراته ومعيتقة ومانتج عن هذا العبث من تفشي الوباء العالمي كورونا في مدينة مصراتة سائلين الله الشفاء والسلامة لأهلنا في مصراتة”.

لجنة الدفاع النيابية أكدت أن للقوات المسلحة كامل الحرية في ضبط الأمن والأمان وتقديم المجرمين للعدالة أمام الليبيين على ما اقترفوه من جرائم وجلب الغزو الأجنبي.