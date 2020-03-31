ليبيا – ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورورنا في اجتماعها أمس الاثنين حزمة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد عقب تسجيل 8 حالات مؤكدة وفقا لإحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

اللجنة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن من بين الإجراءات وضع ضوابط وآلية لحظر دخول البضائع إلى البلاد عدا البضائع الطبية والمواد الغذائية وفقا لآلية تضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ناقشت اللجنة أماكن الحجر الصحي وفقا لمقترح مقدم من قبل صندوق التضامن الاجتماعي وفقا لتوصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

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