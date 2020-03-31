ليبيا – أصدر لواء الصمود الموالي لحكومة الوفاق بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي بياناً في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بشأن توضيح موقفهم من حكومة الوفاق وفسادها المالي وفشلها في إدارة الأزمة.

اللواء قال في بيانه الذي إطلعت المرصد على نسخة منه :” تعبث أصابع الخيانة والعمالة بمقدرات البلاد وتحاك من وراء ظهور الأحرار المؤامرات بأيدٍ غادرة ونفوس مريضة لا يهمها إلا مصالحها ومصالح أحزابها الرخيصة لا يهمها مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطن تتاجر بدماء الأبطال تنهب أموال الدولة وتبيع الوطن للأعداء خيانة وعمالة وطمعا في بقائها في سدة السلطة ولو كان على حساب خراب البلاد وهلاك العباد”.

وأضاف:” لقد نفذ صبرنا على ما يسمى بالمجلس الرئاسي والأجسام المنبثقة عنه طيلة سنة حتى يصلحوا من أنفسهم ويصححوا أوضاعهم ويرتقوا إلى مستوى قيادة البلاد في مرحلة الأزمة وأن يقفوا مع الثوار الذين تصدوا للعدو وأن يوقفوا فسادهم المستشري المخزي والفاضح وعبثهم بمؤسسات الدولة ومقدراتها وصراعهم على المناصب والإدارات وانشغالهم بإصدار القرارات والإفادات تاركين مهامهم وواجباتهم والهرولة وراء ملفات زائفة لا تخدم إلا مصالح دول تسعى إلى الهيمنة على مقدرات بلادنا وفرض الوصاية علينا”.

وإعتبر البيان أن الرئاسي وحكومته إستغلوا وضع البلاد وانهماك من وصفهم بـ”الثوار ” في صد من وصفه بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) يتخذون قرارات مصيرية تضر بأمنهم القومي وتهدد مستقبل الأجيال ليس من صلاحياتهم ولا يرجعون فيها لرأي الشعب.

وأعلن لواء الصمود تأييده المطلق لما صدر عن عمداء 23 بلدية بشأن إمهال الرئاسي لمدة زمنية معينة بشأن تنفيذ مطالبهم أو قطع علاقتهم معه ، معتبراً أنها خطوة جريئة في الطريق الصحيح تدل على الشعور بالمسؤولية وصون للأمانة،مضيفاً:” ونسخر كل إمكانياتنا وما أوتينا من قوةٍ للوقوف معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة ونعاهدكم بدك أوكار القمل وتصفية زرائب الخونة والعملاء والفاسدين ونعتبر من يحميهم ويركن إليهم إنه منهم”.

وتابع اللواء في بيانه :”إن القلوب الخاوية والأيدي المرتعشة التاهبة لاتصنع مجداً ولاتبني وطناً أنما تبني الأوطان بسواعد المخلصين والأبطال الذين هبوا للدفاع عن الوطن ونصرة الحق”.

لواء الصمود دعا في ختام بيانه جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم ضد ما وصفه بـ”الغزو” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) وأن يوحدوا صفوفهم أيضا في الخطوط الخلفية والقضاء على الفساد.

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