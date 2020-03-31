ليبيا – قال مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن مجلس إدارة المؤسسة بدأ برصد الآثار والانعكاسات وخسائر المحافظ والشركات التابعة لها في إطار مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

القريو وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا 218” أوضح أن المؤسسة تعد خطة لمواجهة “Covid19” بالتعاون مع شركائها الدوليين والمصنفين من بين أكبر الشركات العالمية، مؤكدا أن الإجراءات سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم.

وأوضح مسؤول العلاقات أن مجلس إدارة المؤسسة على تواصل مستمر مع منتدى الصناديق السيادية التي تعقد اجتماعات مستمرة مع المنتدى بمشاركة الصناديق السيادية العالمية الأخرى لوضع آلية لتفادي آثار كورونا.