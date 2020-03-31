ليبيا – تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية أجدابيا التابعة لوزارة الداخلية الليبية أمس الأول من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقيمة مالية تقدر بنحو 55 مليون دينار.

الإدارة العامة أعلنت بحسب المكتب الإعلامي للداخلية الليبية أن معلومات مصدرية وردت لمدير فرع أجدابيا تفيد بوجود شحنة مخدرات سيتم تهريبها من مدينة زليتن إلى مدينة طبرق.



وقالت الإدارة أن مدير الفرع فتح محضر تحريات بالمعلومات الواردة وتحديد نوع المركبة وخط سيرها،لافتة إلى أنه قام بنشر دوريات التحري على الطريق العام في المنطقة الممتدة من البريقة غربا إلى أجدبيا شرقا.

كما أوضحت أنه تمت مشاهدة المركبة المشتبه بها وهي شاحنة نوع إفيكو (بينتينا) محملة بالطوب الحجري المستخدم في البناء، ؤكدة أنه عند وصولها لمدخل مدينة أجدابيا تم استيقاف الشاحنة واقتيادها وسائقها لمقر الفرع.

وأشارت إلى أنه بعد أخذ إذن النيابة العامة تم تفتيش الشاحنة، وإنزال الطوب الذي على متنها،من قبل الأعضاء نظرا لعدم وجود عمال بسبب فرض حظر التجول،مبينةً أنه بعد انتهاء التفتيش تم ضبط كمية تزن 4150 كيلو جرام من مخدر الحشيش أي حوالي 42 قنطارا كانت مخبأة في أكياس وسط الطوب الحجري.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت أن القيمة المالية للكمية المضبوطة تقدر بنحو 55 مليون دينار،لافتةً إلى تلقي مدير الفرع اتصالات هاتفية بتهديده هو وأسرته واتصالات أخرى بعرض رشوة مالية عليه تفوق 3 مليون دينار.

وثمنت الإدارة عمل الفرع الذي قام بدوره في حماية الوطن من هذه الآفة التي لا تقل خطورة عن وباء فيروس كورونا.

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