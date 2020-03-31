الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بالإعلان عن اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، لبحث مستقبل أسعار الخام.

وقال ترامب، في لقاء متلفز مساء الإثنين، إنه ناقش مع بوتين، استعادة الاستقرار لسوق النفط، مضيفا “لم أكن أتوقع أن أطلب يوما زيادة أسعار النفط.. السعر الحالي منخفض للغاية”.

وبحلول الساعة (06:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.31 بالمئة أو 60 سنتا، إلى 27.02 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار، بنسبة 6.12 بالمئة أو 1.22 دولار، إلى 21.30 دولارا للبرميل.

وتعود مطالبة ترامب بزيادة الأسعار، إلى الضرر الذي أحدثته الأخيرة على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إذ يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البرميل الواحد 20 دولارا.

وتشهد أسواق النفط عرضا متزايدا للخام بسبب تراجع الطلب العالمي من جهة، مدفوعا بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين الرياض وموسكو، بعد تفكك تحالف “أوبك+”، من جهة أخرى.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 785 ألف شخص في 199 دولة وإقليما، توفي منهم ما يزيد على 37 ألفا، فيما تعافى أكثر من 165 ألفا.