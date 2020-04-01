“أ ف ب”: حصيلة الوفيات بكورونا في أوروبا تتجاوز الـ30 ألفا

“أ ف ب”: حصيلة الوفيات بكورونا في أوروبا تتجاوز الـ30 ألفا

فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” اليوم الأربعاء، بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أوروبا تجاوزت الـ30 ألفا.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء، استنادا إلى بيانات رسمية، أن 30063 على الأقل من أصل 42365 حالة وفاة بسبب كورونا على مستوى العالم حصلت في القارة العجوز، لتصبح أوروبا بذلك أكثر القارات تضررا بالوباء.

ويعود أكثر من ثلث هذه الوفيات (12428) إلى إيطاليا، تليها إسبانيا (8189) ثم فرنسا (3523).

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من تجاوز حصيلة ضحايا كورونا على مستوى العالم حد الـ30 ألفا، ما يظهر سرعة تفشي الفيروس ومدى تضرر أوروبا به.

المصدر: أ ف ب + RT