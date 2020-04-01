ليبيا – طالب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلكين أحمد الكردي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بإعادة فتح منظومة الاعتمادات لضمان توفر السلع.

الكردي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا218” أمس الثلاثاء شدد على ضرورة اتخاذ هذا القرار إلى جانب تشكيل مجلس يتخصص في متابعة عمليات التوريد عن طريق الاعتمادات مكون من أعضاء اتحاد رجال الأعمال ووكلاء وزارات الزراعة والاقتصاد والمالية والمواصلات والحكم المحلي إلى جانب مصرف ليبيا المركزي لضمان عدم حدوث أي تلاعب في مخصصات الاعتمادات.

رئيس إتحاد الجمعيات أكد أهمية التواصل مع الملحقين التجاريين لضمان استيراد السلع،مبينا أن المخزون الحالي للسلع ربما يغطي حاجة المستهلكين إذا تم التصرف فيه بالشكل الصحيح معولا على موسم الحصاد في ليبيا لتغطية احتياجات السوق المحلي.