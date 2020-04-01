روسيا – اكدت شركة الغاز الروسية “غازبروم” اليوم الأربعاء، إنها استأنفت ضخ الغاز من روسيا إلى الصين عبر أنبوب “قوة سيبيريا” بعد توقف دام أسبوعين بسبب أعمال الصيانة.

وجاء في بيان صدر عن الشركة، أنه “في 31 مارس تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا”، وتم استئناف ضخ الغاز للمستهلكين الصينيين”.

وفي وقت سابق من شهر مارس ، قالت “غازبروم” إن الصين وروسيا اتفقتا على إجراء صيانة روتينية لمعدات ومنظومة الغاز “قوة سيبيريا”.

و”قوة سيبيريا” هو مشروع لضخ الغاز الطبيعي من حقول الغاز في سيبيريا الروسية إلى الصين، وبدأ ضخ الغاز في الأنبوب في 2 ديسمبر الماضي بمعدل 11 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، ويتوقع أن يتم ضخ 11 – 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا خلال العام الجاري.

المصدر: “إنترفاكس”