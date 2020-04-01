عمان – استلمت الحكومة الأردنية، امس الدفعة الأولى من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وقيمتها 139 مليون دولار، تم تحويلها الى حساب الخزينة في البنك المركزي الأردني.

وبحسب بيان أصدرته وزارة المالية الأردنية، فإن هذه الدفعة تأتي ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي ويمتد لأربع سنوات، تبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار.

وبين وزير المالية محمد العسعس، في البيان، أن تحويل الشريحة يأتي في وقت تتخذ وتراجع فيه الحكومة الأردنية عددا من الإجراءات الاقتصادية، لمجابهة جائحة كورونا، وسيساعد على توفير جزء من السيولة اللازمة للقيام بهذه الإجراءات.

وتشهد السوق الأردنية تراجعا حادا في عجلة الإنتاج بسبب إقرار قانون الدفاع لمواجهة الفيروس، ودفع إلى هبوط كبير في القوة الشرائية، بسبب تقليص التجول لأدنى مستوى.

وسجل الأردن حتى الثلاثاء، 268 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 26 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.

الأناضول