الإعلان عن مؤشرات إيجابية في مناطق من شمال إيطاليا!

الإعلان عن مؤشرات إيجابية في مناطق من شمال إيطاليا!

إيطاليا – أكد قسم الطوارئ في مستشفى ماجيوري بمدينة بارما شمال إيطاليا، تسجيل انخفاض في استقبال الحالات الحرجة من المصابين بـ”كوفيد -19″.

ونقلت صحيفة “repubblica” عن مسؤول بقسم الطوارئ تأكيده تسجيل انخفاض في إقليم إميليا رومانيا لأعداد “خدمة سيارات الإسعاف لحالات كوفيد – 19 بشكل عام”.

ولفت المسؤول الطبي الإيطالي المحلي إلى أن مدينة بياتشينزا الواقعة شمال البلاد بإقليم إميليا رومانيا سجل فيها يوم الأحد 57 خدمة إسعاف، مشيرا إلى أنه يلاحظ الانخفاض الكبير مقارنة بتسجيل 157 مهمة إسعاف بذروة الوباء منتصف مارس.

وأوضح أن هذا يعني “أننا بلغنا الثلث مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، إنها نتيجة إيجابية حقا، بعد سقوط الكثير من الضحايا في بياتشينزا”.

وأفيد أيضا بأن هذا الانخفاض يسري على محافظات أخرى “ففي بارما، كانت هناك 75 مهمة إسعاف أمس، مقارنة مع 172 رحلة أثناء الذروة في 16 مارس”.

كما سجلت في مدينة ريجيو إميليا 74 مهمة إسعاف، مقارنة بـ 119 رحلة في 23 مارس.

ويشدد المصدر الطبي المحلي على أن “تدابير الاحتواء تعطي ثمارها، وعلينا اليوم أن نضبط بشكل خاص المرضى في المنازل وأماكن العزل”.

المصدر: repubblica.it