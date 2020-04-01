الجزائر – أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي اليوم الثلاثاء، تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت مقررة بمدينة وهران، بين 24 يونيو و5 يوليو 2021 بمشاركة 26 دولة.

وقال خالدي إن الحكومة الجزائرية، بالاتفاق مع اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، اتخذت قرارا مشتركا بتأجيل الألعاب المتوسطية بوهران (شمال غرب) لمدة سنة، حيث ستجرى في 2022 بطلب من اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية.

وأضاف: إن مبرر تأجيل الألعاب يكمن أساسا في الحرص المشترك على إعادة تعديل فترة تنظيمها مقارنة مع الروزنامة الأولمبية، وكذلك الحفاظ على صحة الرياضيين وضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الرياضي الهام.

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى فوضى في روزنامة الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وتسبب في شلل شبه كامل في الرياضة العالمية. فقد أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة هذا العام في طوكيو تأجيلها إلى الفترة نا بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.

وأعلنت الجزائر تسجيل 584 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منها 35 وفاة، بحسب وزارة الصحة، كما أن كل النشاطات الرياضية تم إلغاؤها إلى أجل غير مسمى.

المصدر: وكالات