ليبيا – حذّر وزيرة الصحة السابقة في الحكومة الليبية الإنتقالية فاطمة الحمروش من تداعيات قرار حكومة الوفاق بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار) لمواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس وتسليمه إلى وكيل وزارة الصحة المدعو محمد هيثم عيسى .

الحمروش قالت في بياناً لها نشرته وكالة “الأنباء” التابعة للحكومة الليبية قالت:” كيف يتوقع الشعب الليبي من شخص ملفّه حافل بالفساد أن يتعامل مع الميزانية التي سُلِّمَت له للتصرف بكامل الحرية للتعامل مع وباء الكورونا؟!”، واصفةً وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق بـ”المجرم” .

وكشفت عبر خطاب سابق أدرجته على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” يوم الأحد الماضي عن الفساد المتعلق بوكيل وزارة الصحة الحالي بحكومة الوفاق خلال عامي 2011- 2012 فقط وتأكيدها إستلام المستندات التي تثبت حجم تورطه إلى النائب العام وديوان المحاسبة وللمؤتمر الوطني وكذلك لرئيس الوزراء حينها الكيب وخلَفه علي زيدان .

كما كشف الخطاب الذي وجهته الحمروش إلى رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب أسباب تعذر التسليم والإستلام لملف الجرحى من هيئة شؤون الجرحى إلى وزارة الصحة ورفضها للجنة المكلفة من الكيب لتولّي عملية التسليم والإستلام أيضاً وذلك لتكليفه وكيل وزارة الصحة الحالي محمد هيثم عيسى برئاستها،رغم تورطه في ملف علاج الجرحى في دولة الهند .

الحمروش أوضحت أن خطابها للكيب تبعه تهديد مباشر منه لشخصها وسحب الحماية من الوزارة ومحاولات الاعتداء عليها بل وتصفيتها حسب قولها .

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