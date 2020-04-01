إيطاليا – اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تخطي حاجز المليار دولار، ليصبح اللاعب الأول في تاريخ كرة القدم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الفريد، والملياردير الثالث في تاريخ عالم الرياضة.

ومن المتوقع أن يتخطى رونالدو حاجز المليار دولار خلال شهور الصيف المقبلة، رغم قرار ناديه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 30%، لمدة أربعة أشهر اعتبارا من مارس الماضي وحتى يونيو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، ليكون النجم البرتغالي الرياضي الثالث الذي ينجح في الوصول لهذا الثروة أثناء ممارسته للرياضة، بعد الثنائي الأمريكي الشهير، لاعب الغولف تايغر وودز، والملاكم فلويد مايويذر.

وحصل رونالدو على العديد من الجوائز الفردية والجماعية خلال مسيرته حتى الآن، منها 5 مرات على جائزة “الكرة الذهبية “، وحصد أكثر من 30 بطولة جماعية مع أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس بداية من عام 2003 وحتى يومنا هذا، وجمع ثروة كبير على مدار السنوات العشر الأخيرة من مسيرته الكروية، مستغلا شهرته الواسعة في أنحاء العالم بعد تألقه بقميص ريال مدريد الذي توج معه بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية.

وافتتح النجم البرتغالي العديد من المشاريع تحت اسمه ومن أهمها سلسلة فنادق في البرتغال وإنجلترا والمغرب، وهذا ما جعله يحصد أكثر من 800 مليون دولار.

كما يحقق رونالدو دخلا كبيرا من الجهات الراعية، ففي عام 2019 وحده، حصل على حوالي 100 مليون يورو، من شركة أدوات رياضية، وهو ثاني أعلى دخل بعد منافسه المباشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي حصل على حوالي 116 مليون يورو، في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات