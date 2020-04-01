ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يدير أمور الازمة بشكل سيء ولا يستفيد من النصائح التي تقدم له.

الشاطر علق في تصريح خاص لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء على مطالبة البلديات بإقالة وزير الصحة الفوض أحميد بن عمر ووكيله محمد الهيثم أن الوزير قدم استقالته وطلب منه السراج توفير بديل في مهلة قدرها يومين والآن الكل ينتظر رد الأخير على عمداء البلديات، وفق قوله.