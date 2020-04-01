البرازيل – خطفت الشقيقتان البرازيليتان التوأم بياتريس وبرانكا فيريس، الفائزتان بالميدالية البرونزية للسباحة التزامنية “الإيقاعية” ضمن دورة الألعاب الأمريكية 2007، الأضواء في عالم عرض الأزياء.

وتلقت بياتريس وبرانكا فيريس دعوة للمشاركة في عرض الأزياء، وسرعان ما ظهرتا على غلاف مجلة “VIP” لأول مرة في عام 208، وبعد عام على غلاف مجلة “مكسيم” الشهيرة.

كما حصلت الشقيقتان على المركز الثاني في تصنيف “أكثر الرياضيات جاذبية في العالم” وذلك وفقا لمجلة “The Popcrunch”.

بدأت مسيرة بياتريس وبرانكا في عالم الرياضة منذ سن الثالثة، حيث مارستا السباحة والجمباز، وفي سن السابعة دمجتا هذين النوعين من الرياضة في السباحة المتزامنة، وحققتا نتائج جيدة، واحتلتا المركز الثالث في دورة الألعاب الأمريكية 2007.

المصدر: وكالات