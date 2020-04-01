الصحة العالمية: لدى مصر فرصة ذهبية للتحكم بفيروس كورونا والقضاء عليه

الصحة العالمية: لدى مصر فرصة ذهبية للتحكم بفيروس كورونا والقضاء عليه

مصر – اعتبر مدير بعثة منظمة الصحة العالمية إلى القاهرة إيفان هوتين، أن مصر تمتلك “فرصة ذهبية” للتحكم بوباء كورونا والقضاء عليه في البلاد.

وقال هوتين، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية بمكتبها في القاهرة أمس إن مصر أمامها طريقان، إما الالتزام بالتعليمات ومكافحة العدوى وبالتالي خفض الإصابات، أو التفريط وهو ما يسبب مشاكل كبيرة.

وشدد على أن مصر لديها “فرصة ذهبية” للتحكم في مرض كورونا والقضاء عليه من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية على نطاق الدولة والمنشآت الصحية.

كما أكد هوتين أن مصر وافقت على إجراء التجارب السريرية للوصول إلى نتائج حول العلاجات المقترحة للقضاء على فيروس كورونا.

وسجلت في مصر حتى مساء الثلاثاء 710 إصابات بفيروس كورونا، بما فيها 46 حالة وفاة.

المصدر: شينخوا + وسائل إعلام مصرية