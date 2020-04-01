الصحة العالمية: واقع الإصابات بكورونا في سوريا في بداية منحنى تصاعدي

الصحة العالمية: واقع الإصابات بكورونا في سوريا في بداية منحنى تصاعدي

سوريا – أكد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى سوريا نعمه سيد عبد، أن المنظمة ترى أن واقع الإصابات بفيروس كورونا في سوريا في بداية المنحنى الصاعد.

وأشار سيد عبد في تصريحات صحفية، إلى أن مدى “ارتفاع هذا المنحنى يعتمد على صرامة الإجراءات المتخذة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة السورية”.

وأضاف: “نوصي بشدة بتحقيق التباعد الاجتماعي حتى في المنازل، وزيادة عدد الفحوص للوصول إلى الحالات البسيطة ليتم عزلها ومتابعة المخالطين”.

وتابع: “الإجراءات ليست مطلوبة من الصحة، فقط فهناك دور كبير للمواطنين في الحد من انتشار الفيروس”.

المصدر: RT