ليبيا – حذرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية جميع المواطنين بضرورة توخي الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات من الكمامات والقفزات والمطهرات الطبية الموثوق بها.

الوزارة شددت في بيانا لها تلقت المرصد نسخة منه على ضرورة البعد عن المنتجات الوقائية والطبية مجهولة المصدر والشراء من المطهرات والمنتجات ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبى أو صناعي والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع .

ونبهت من تداول كميات كبيرة من المطهرات والقفزات والكمامات “الأقنعة” مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية في السوق المحلية غير مطابقة للمواصفات لمواجهة الطلب المتزايد على شرائها في ضوء تخوفات المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه،وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب تعليماته المباشرة لإدارتي القطاع الخاص والتفتيش والمتابعة بالوزارة ومكاتبها بالبلديات بسرعة تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة و الجهات الضبطية المعنية لإجراء جولات ميدانية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة وصيدليات لتطبيق كافة معايير الجودة،مؤكدا أن الماسكات غير المطابقة للمواصفات قد تكون سببا فى نقل العدوى بينما المطهرات غير المرخصة قد تكون خطرا لأنه غير معروف مكوناتها وتصل خطورتها لحد الإصابة بسرطانات جلدية.

واضاف وزير الصحة إن استخدام الكمامات بطريقة سيئة مصدر للعدوى،ناصحا الفئات الأكثر عرضة هم من لهم الحق في استخدام الكمامات من أجل الوقاية لفيروس كورونا.

كما نصحت الوزارة بأن لا يرتدي الأصحاء كمامات وارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا.