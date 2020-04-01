ليبيا – طالب رئيس مكتب دعم السياسات العامة التابع لرئيس الرئاسي السراج بعدم تخصيص أي ميزانيات للبلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة ومجلس النواب بمدينة طبرق في الشرق والجنوب ولأي بلدية أعلنت تأييدها لما وصفه بـ”العدوان في المنطقة الغربية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة الضراط إدعى في خطاب موجه لرئيس الرئاسي السراج بأن بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض بلديات المنطقة الغربية قد أصبحت “مرتع” للمرتزقة القادمين لمساندة من وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في ما وصفه بـ”الحرب على العاصمة”.

كما إدعى القيادي بمدينة مصراتة بأن الكثير من البلديات المزمع صرف ميزانيات لها بالمنطقة الشرقية والجنوبية تعاني مما وصفه بـ”عدم الشفافية” والتكتم في اصدار البيانات والإحصاءات بخصوص وباء كورونا حسب زعمه ، مضيفاً:” الامر الذي يزيد من غموض الوضع ويجعل الشكوك تحوم حول الغرض من طلب الميزانيات والادعاء بأنها طلبت لمواجهة وباء كورونا .