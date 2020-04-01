بغداد – اوضح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الأربعاء، إن إنتاج النفط في بلاده لم يتأثر بفيروس كورونا، مؤكداً أنها تصدر بشكل سلس إلى الأسواق العالمية.

ويصدر العراق ما معدله 3.6 ملايين برميل نفط يومياً إلى الأسواق العالمية.

وأضاف الغضبان في تصريح للصحيفة الرسمية (الصباح)، أن “ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟية ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”.

وأوضح أن “ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔط اﻟﻌﺮاقي مستمرة بشكل ﺳﻠﺲ ﻋﺒﺮ المرافئ اﻟﺠﻨﻮﺑية إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق العالمية، وﻓﻖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة”.

وزاد: “نمتلك خزيناً كبيراً ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ المشتقات النفطية”.

وصادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، إذ يشكل النفط 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.

وتراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى منذ 2002، الأربعاء، بالنسبة لخام برنت القياسي، مع تصاعد التخوفات العالمية من تزايد التسارع في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة (05:46 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.88 بالمئة أو 77 سنتا إلى 25.58 دولارا للبرميل.

الأناضول