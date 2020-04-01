ليبيا – ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا طرابلس أمس الثلاثاء في اجتماعها الحادي عشر قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس بالترتيبات المالية للعام 2020.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للجنة آلية تنفيذ القرار لدعم البلديات لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل الصحي وفقا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالإضافة إلى توفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والحجر والعزل الصحي.

كما ناقش المجتمعون توفير المعقمات والمستلزمات الأخرى وفقا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض التدريب ومستويات تجهيز غرف العزل والحجر الصحي وفقا لإحاطة قدمها مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة.

كما تم التطرق إلى آلية توفير الأدوية والمعدات الطبية والإمدادات المتوفرة وفقا لإحاطة قدمها مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

و اتفقت اللجنة العليا على متابعة من كافة صفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل على نشر أخبار مزيفة من شأنها نشر الفوضى والرعب لدى المواطنين،مؤكدةً أن كافة المعلومات لا تنشر إلا من المصادر الرسمية المتمثلة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.