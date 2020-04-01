ليبيا – أكد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري حدوث تطور خطير في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد ، كاشفاً عن قيام بارجة تركية برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث اي خسائر.

اللواء المسماري أوضح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل اسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين.

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يشار إلى أن عدد من المواطنين قد قامو بالتقاط صور للبارجة التركية وحطام الصاروخ الذي سقطة جنوب مدينة العجيلات وهو من نوع RIM-66 أمريكي الصنع ويدخل من ضمن تسليح البحرية التركية .