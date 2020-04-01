ليبيا – عقد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الثلاثاء بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي اجتماعاً مع مدير مديرية أمن الهلال النفطي البريقة العقيد إيهاب بوخريص الكزة.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة سير عمل المديرية والتدابير التي اتخذتها لمواجهة وباء كورونا.

وناقش الوزير خلال الاجتماع مع مدير الأمن عمل الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة مدير الأمن لتنفيذ بلاغات الوزارة المتتالية حيال الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا إضافة إلى اللجنة الفرعية لمكافحة وباء كورونا التابعة للجنة العليا وكافة الترتيبات المتخذة بالخصوص.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة قفل مداخل ومخارج نطاق اختصاص مديرية أمن الهلال النفطي – البريقة بما يضمن عدم دخول أو أخروج أية آلية من وإلى المدينة مع تنفيذ قرار حظر التجول خلال الساعات المحددة واتخاذ كل ما من شأنه التخفيف عن المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم اليومية دون المساس بالإجراءات المتخذة حفاظا على سلامتهم.