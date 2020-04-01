ليبيا – رحب عضو مجلس النواب سعيد امغيب بإعلان الاتحاد الأوروبي عن مهمة بحرية جديدة بالمتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

امغيب أعرب في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصلزالاجتماعي “فيسبوك” عن تمنياته بأن تكون هنالك مهمة أخرى جوية لمراقبة طائرات الشحن وكذلك المدنية التي لم تتوقف عن الهبوط في مطار معيتيقة ومطار مصراتة قادمة من تركيا وقطر رغم إغلاق معظم المطارات في العالم بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأكد على أن هذه المراقبة الأوربية ان تمت على أكمل وجه بالتأكيد سوف تحد من وصول الأسلحة والذخائر والمرتزقة الإرهابيين الى ميناء طرابلس وميناء مصراته .