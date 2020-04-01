ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وحيد برشان إن مستوى أداء وزير الصحة بحكومة الوفاق إحميد بن عمر ووكيله محمد الهيثم لم يكن في المستوى المطلوب وهذا واضح للكل.

برشان وفي تصريح لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أوضح أن المؤسسات التي تمس المواطن مباشرة اتخذت قرارها وأجمعت على أن الوزير ووكيله غير مؤهلين وفقدوا الثقة فيهما فعلى رئيس الوزراء أن يأخذ هذا الموقف في حسبانه.

وأكد برشان أن رأي البلديات أهم من أي طرف آخر لقربها من المواطنين فهي التي ستنفذ أي سياسية أو خطة تضعها الدولة وهي أكثر شرعية وتعبيرا عن الشارع من أي جسم منتخب مثل البرلمان أو مجلس الدولة.