ليبيا – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لاستمرار القتال في ليبيا رغم نداءات المنظمات الدولية لوقف اطلاق النار والتركيز على مواجهة وباء كورونا.

بوريل وخلال مؤتمر صحفي إفتراضي عقده أمس الثلاثاء في بروكسل للإعلان عن اطلاق عملية ايريني العسكرية البحرية الأوروبية لمراقبة القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا وفقاً لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية قال:”إن هذه العملية لا تمتلك الحل السحري للوضع المتأزم والمعقد في ليبيا ولكنها تساهم في فتح الباب أمام خطوات أخرى”.

وأعتبر أن من واجب الاتحاد الأوروبي المساهمة في البحث عن حل في ليبيا رغم عدم قدرته على تقديم الحل الكامل.

وأوضح بوريل أن البعثة ستمتلك إمكانية بحرية وجوية وتتمتع بقدرات على استخدام معطيات الأقمار الصناعية لمراقبة حركة التهريب على طول الساحل الليبي ولكن العملية لا تمتلك قدرات برية لمراقبة الوضع على الحدود المصرية – الليبية،على حد وصفه.

إلى ذلك، بدا المسؤول الأوروبي شديد التحفظ والحذر تجاه اتهام تركيا بالمسؤولية عن انتهاك القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا، مؤكداً أن العديد من الأطراف تفعل ذلك ولا يمكن أاتهام طرف بعينه.

المسؤول الأوروبي أكد أن عملية ايريني لا تضطلع بأي مهمة بحث أو انقاذ للمهاجرين،مشدداً على ضرورة أن يتم انقاذ أي شخص أو مجموعة يتم مصادفتها”في البحر سواء كانوا من المهاجرين أم لا،وذلك بموجب القانون الدولي.