انجلترا – استعرض حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي أليسون بيكر، مهاراته من خلال رمي الكرة بيده بدقة كما يفعل في المباريات الرسمية لبناء الهجمات بسرعة.

ونشر أليسون بيكر مقطع فيديو، في فترة تجميد النشاط الكروي الحالية، بسبب تفشي جائحة كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، وهو يرمي الكرة بدقة إلى سطح منزله، واحتفل بعدها على الطريقة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، عند الاحتفال بأهدافه.

ويقوم معظم لاعبي كرة القدم كل على طريقته بأنشطة رياضية لكي يحافظ على لياقته البدنية، خلال وجودهم حاليا في المنازل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات