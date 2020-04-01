ليبيا – رحب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عن حركة خمس نجوم للجان الدفاع والشؤون الخارجية بإطلاق العملية الجوية والبحرية الأوروبية الجديدة إيريني تحت القيادة الإيطالية لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

حركة الخمس نجوم وفي بياناً لها نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قالت:” إنه بفضل الإجراء الدبلوماسي الحاسم الذي قام به وزير خارجيتنا لويجي دي مايو حصلت إيطاليا على ضمان أن هذه المرة، على عكس ما كان يحدث في العملية صوفيا أن في حالة إنقاذ المهاجرين أثناء العملية لن يتم إنزالهم في موانئنا”.

وتمنى الأعضاء الإيطاليون حظًا سعيدًا لقائد العملية الأدميرال فابيو أجوستيني ولجميع رجال ونساء البحرية والقوات الجوية الذين سيشاركون في المهمة.

هذا وأطلق الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عملية إيريني لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى ليبيا فيما تعني كلمة إيرينى باليونانية “السلام.