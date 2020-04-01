الكويت – هاجمت الممثلة الكويتية حياة الفهد، المسؤولين في الحكومة بسبب عدم ترحيل العمالة الوافدة إلى الكويت في ظل انتشار كورونا، مطالبة بتوظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من مواطنين عرب.

ودعت الفهد بمداخلة عبر “تلفزيون الكويت”، إلى ترحيل العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف العبء على بلادها.

وقالت: “والله شيء يقهر.. اليوم بعثت السائق لكي يشتري بصل، لم يجد في كل السوق، بعدها عرض عليه أحدهم كيس البصل بـ 12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر الوضع ولم تسفر العمالة غير القانونية وحوكم الكفيل وسجن فإن الكويت سوف تضيع”.

وأضافت: “لدي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا لم تكن قادرا عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار كل سنة، ومتى وقع ظرف كالذي نحن فيه أو قامت حرب، عندها تصرف الدولة عليه من المبلغ المتحصل لحين سفره.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة غير مقننة”.

وأكدت الفنانة الكويتية على ضرورة الاستفادة من أبناء الكويتيات المتزوجات من مواطنين عرب، والذين يعرفون بـ”البدون” ومنحهم الجنسية، وقالت: “هؤلاء ولاؤهم سيكون للبلد وهم في الصف الأول… هذا ليس معناه تشجيع كل واحد يأتي زيارة أو تهريب ويحصل على جواز، أبناء الكويتيات معروفين، والذين سنهم فوق الـ65 عاما خلي ولاءهم للديرة”.

وشددت الفهد، على ضرورة منح الجنسية لمن يستحقها، مؤكدة أن السبب في المعضلة الحالية، هم المسؤولون في البلاد، وقالت: “الأمير ما يقصر، المسؤولين هم الذين خربوا البلاد”.

وختمت: “أنا لست ضد الإنسانية، لكننا وصلنا لمرحلة الملل”.r

المصدر: وكالات