دبي – فرضت دبي امس الثلاثاء أول حظر تجول كامل في الإمارات، على منطقة أسواق الذهب والعطارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج بالسياح والمتسوقين، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت مداخل الطريق الرئيسي وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث منعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “لن نتهاون في ما يمس حياة أهلنا ومجتمعنا الذين هم أمانة في أعناقنا من مواطنين ومقيمين.. وفي الوقت ذاته لن نوقف عجلة التنمية والاقتصاد وستستمر بحكمة وحذر حتى تمر هذه المرحلة وتعود البلد أقوى من السابق”.

ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل المقبل، وأكدت تسجيل 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات.

المصدر: “رويترز”