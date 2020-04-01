رئيس برشلونة يكشف موقف فريقه من ضم نيمار ولاوتارو في الميركاتو المقبل

رئيس برشلونة يكشف موقف فريقه من ضم نيمار ولاوتارو في الميركاتو المقبل

إسبانيا – تحدث رئيس نادي برشلونة جوزيب بارتوميو عن خطط فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وموقف إدارة “البارسا” من التعاقد مع البرازيلي نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن بارتوميو قوله: “في فترة الانتقالات الصيفية هذه، يتوقع أن تتم عمليات تبادل اللاعبين بكثرة. لن تصرف الكثير من الأموال في سوق الانتقالات المقبلة، ولكن سيكون هناك المزيد من التبادلات”.

وأضاف “برشلونة من أكبر الأندية في العالم، انخفاض الموارد (بسبب توقف النشاط الرياضي في إسبانيا حاليا)، لا يعني أننا سنتوقف عن السعي لنكون أقوى فريق في العالم”.

وعن إمكانية ضم نيمار من باريس سان جيرمان ولاوتارو من إنتر ميلان، علق بارتوميو قائلا: “نيمار ولاوتارو؟ لا يمكنني التحدث عن الأسماء، برشلونة سيكون في سوق الانتقالات لإتمام الصفقات التي يراها مناسبة.. ستكون لدينا الفرصة للتوقيع مع لاعبين جدد”.

وارتبط نيمار ولاوتارو خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة، الذي يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين قادرين على مساعدته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ العام 2015.

المصدر: matchtv.ru