إسبانيا – ربما ينتقل سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، إلى يوفنتوس ليزامل مرة أخرى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

فقد ذكر موقع “Le 10 Sport”، اليوم الأربعاء، أن راموس في انتظار تمديد عقده مع ريال مدريد، لعامين آخرين، حيث ينتهي في صيف 2021.

وأضافت الصحيفة أن راموس، لا يستبعد مجاورة رونالدو مرة أخرى، حال قدم له ريال مدريد عقدا جديدا لعام واحد فقط، حيث يضع البيانكونيري كخطة بديلة.

ويدرك النجم الإسباني صعوبة موافقة إدارة النادي الملكي، على التجديد له لأكثر من موسم، لا سيما أنه بلغ عامه الـ34 الاثنين الماضي.

وكان راموس في السنوات الأخيرة، يضغط على الريال بالعروض التي تصله قبل التجديد، لكنه دائمًا ما يؤكد رغبته في الاعتزال بقميص الميرينجي، بعد سنوات من النجاح والإنجازات التي حققها معه.

وكالات