ليبيا – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء إن مبعوثيه في ليبيا واليمن (استيفاني ويليامز ومارتن غريفيث) يعملان بكل جدية مع الأطراف المعنية في كلا البلدين من أجل حثها على الالتزام بوعود وقف إطلاق النار لإفساح المجال لجهود مكافحة تفشي فيروس كرورنا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وفقاً لوكالة”الاناضول” التركية.

وأوضح غوتيريش أنه سبق وأطلق نداء دولي بوقف الأعمال العدائية في العالم (لمواجهة الفيروس) وكانت هناك ردود إيجابية من العديد من الأطراف المعنية.

وحول خرق الأطراف المعنية في كل من اليمن وليبيا لوعود وقف إطلاق النار قال “أعتزم هذا الأسبوع أن أقدم تقرير للمجتمع الدولي بشأن ما يجري.. لكن مبعوثي يعملان بكل جدية مع الأطراف في كلا البلدين من أجل تنفيذ وعودهما بوقف النار”.

كما أضاف “للأسف هناك فرق بين أن تعلن تلك الأطراف استعدادها لوقف إطلاق النار وبين أن يكون هناك التزام حقيقي وفعلي على الأرض بذلك”.