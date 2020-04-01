كروس يكشف سر “الخدعة” التي قام بها في السعودية

كروس يكشف سر “الخدعة” التي قام بها في السعودية

إسبانيا – نشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب خط وسطه الألماني توني كروس، وهو يتدرب على تسديد الكرات من ركلات الزاوية بطريقة لولبية إلى داخل المرمى مباشرة.

وعلق الحساب الرسمي للفريق الملكي على لمسات كروس السحرية، بعبارة: “ألا يذكركم بذلك بهدفه في كأس السوبر الإسباني؟”.

وسجل توني كروس الهدف الأول لريال مدريد من ضرب ركنية مباشرة في مرمى فريق فالنسيا (3-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم 8 يناير الماض، على ملعب الملك عبد الله “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ كروس حارس مرمى فالنسيا، دومينيك خاومي، بكرة “مخادعة” سددها من ضربة ركنية على غفلة منه وجميع اللاعبين، أخطأ الحارس في التصدي لها لتستقر في شباك “الخفافيش”، وذلك في الدقيقة 16 من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

وتوج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على حساب جاره و”عدوه” اللدود أتليتيكو، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-1)، في “الديربي” الذي جمعهما على ملعب الملك عبد الله “الجوهرة المشعة” أيضا.

المصدر: RT