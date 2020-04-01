واشنطن – أفاد مصدران مطلعان بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لأن تؤجر مساحة من مستودعات الاحتياطي الاستراتيجي لشركات الطاقة الأمريكية لتقوم بتخزين النفط فيها.

ووفقا للمصدرين فإن الإدارة الأمريكية قررت ذلك بعدما تقرر إلغاء خطة لشراء ملايين البراميل وتخزينها بسبب عدم توفر التمويل.

وأضافا أن الخطة سيتم الإعلان عنها قريبا ربما اليوم الأربعاء.

وقد تساعد الخطة الجديدة الولايات المتحدة في التعامل مع تخمة المعروض المتزايدة من النفط الخام التي تهدد بأن تغرق مستودعات التخزين التجارية وتدفع أسعار الطاقة العالمية لمزيد من التراجع في ظل انخفاض الطلب على الوقود بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان ترامب قد أمر وزارة الطاقة يوم 13 مارس الماضي بملئ الاحتياطي لمساعدة منتجي النفط، الذين يعانون من تراجع أسعار النفط العالمية.

لكن الكونغرس لم يوافق على تمويل الشراء، مما أجبر الوزارة على إلغاء الاقتراح الأسبوع الماضي.

وخطة تأجير مساحة من المستودعات الاستراتيجية ستساعد الشركات الأمريكية في مواجهة التراجع الشديد في أسعار النفط بتخزينه لبيعه لاحقا فور انتهاء الأزمة.

المصدر: “رويترز”