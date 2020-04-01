إسبانيا – أثنى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، على المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وذلك خلال اختياره قائمة أفضل اللاعبين فى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وضمت قائمة النجم الأرجنتيني لأفضل اللاعبين فى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، 25 لاعبا، بينهم 4 لاعبين من ليفربول على رأسهم صلاح، بالإضافة إلى أليسون بيكر، وفيرغيل فان دايك، وساديو ماني.

وقال ميسي خلال حديثه عن صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية: “صلاح كان رائعا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوبه”.

وعن مواجهته لفان دايك خلال مباراة ليفربول وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي علق “البرغوث”: “فان دايك كان خصما صعبا وواحدا من أفضل المدافعين في العالم”.

واتجه النجم الأرجنتيني للحديث عن ماني حيث قال: “ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم”.

واختتم ميسي تصريحاته متحدثا عن الظهير الأيمن الشاب لـ”الريدز”، ألكسندر أرنولد قائلا: “أرنولد لديه قدرات هجومية رائعة وهو ظهير وأمامه مستقبل واعد”.

وكانت تقارير إعلامية، قد ربطت صلاح وزميله ماني بالانتقال إلى أحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: وكالات